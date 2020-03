Covid-19

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse hoje que medidas adicionais de apoio às empresas e às famílias serão aprovadas no Conselho de Ministros de quinta-feira, garantindo que as já aprovadas estarão no terreno "o mais depressa possível".

"Quanto às novas medidas de apoio, elas serão discutidas e aprovadas no Conselho de Ministros de amanhã [quinta-feira]", afirmou o ministro Augusto Santos Silva no final da reunião extraordinária da Concertação Social sobre a preparação do Conselho Europeu.

"Além das medidas que tomámos e continuamos a tomar com o objetivo de melhorar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, fomos tomando também e tomaremos amanhã de novo medidas de apoio à economia, às empresas e às famílias", reforçou o governante.