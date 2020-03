Covid-19

Um novo voo para repatriar os passageiros do navio de cruzeiro "MCS Fantasia", atracado no Porto de Lisboa, realiza-se hoje, pelas 22:15, com destino a São Paulo, Brasil, com 278 pessoas, informou o Ministério da Administração Interna (MAI).

No âmbito da operação conjunta das autoridades portuguesas para o repatriamento dos cidadãos que se encontram a bordo do navio de cruzeiro, para evitar propagações do novo coronavírus, "tal como nos voos anteriores, os passageiros sairão do navio e serão escoltados até ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para o voo de regresso", informa o MAI, em comunicado.

No voo de hoje à noite vão ser transportados 39 passageiros e 239 tripulantes do navio.