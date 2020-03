Covid-19

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), através do gabinete da secretária de Estado das Comunidades, reiterou hoje a recomendação para que os portugueses retidos na Austrália por causa da pandemia procurem alternativas de voos comerciais.

"A situação dos cidadãos nacionais na Austrália está a ser acompanhada atentamente através da rede diplomática e consular no país, estando já identificadas as situações de algumas dezenas de nacionais que solicitaram apoio e que se encontram transitoriamente no país, como é o caso de turistas ou estudantes Erasmus", afirmou o gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas.

Em resposta por escrito a questões colocadas pela Lusa sobre os mais de 100 portugueses que se encontram retidos naquele país, o gabinete de Berta Nunes disse que "no caso concreto da Austrália, o MNE reitera a recomendação para que sejam procuradas alternativas comerciais" de voos.