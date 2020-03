Covid-19

O primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak, pediu hoje o apoio de todos os deputados à declaração do estado de emergência para responder aos grandes desafios colocados pela covid-19.

"Eu preciso do apoio de todos vós para enfrentar a ameaça e o risco da coronavírus", afirmou o chefe do Governo no plenário.

"Este é um momento para estarmos juntos. Este momento é único. Temos de estar juntos para fortalecer a capacidade, para dar força a nação para responder aos riscos que enfrentamos", sublinhou.