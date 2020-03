Covid-19

Os três maiores partidos no parlamento timorense declararam hoje apoiar a declaração do estado de emergência em Timor-Leste, pedida pelo chefe de Estado, devendo a medida ser hoje aprovada.

O chefe da bancada do maior partido no parlamento, a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), Aniceto Guterres Lopes, disse que o estado de emergência é essencial para ajudar a combater "com responsabilidade" a ameaça da covid-19.

"A Fretilin declara-se a favor do estado de emergência nacional. A Fretilin apela a todos em Timor-Leste para colaborar com as autoridades na luta contra esta nova pandemia. Uma luta em que todos temos que praticar medidas de prevenção e de higiene", declarou.