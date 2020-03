Covid-19

A fabricante de aeronaves brasileira Embraer, em parceria com investigadores, está a desenvolver tecnologias e soluções para o combate à pandemia da covid-19, como peças para o fabrico de ventiladores.

"A Embraer está a unir-se a empresas e centros de investigação no país para colaborar com tecnologias que possam aumentar a disponibilidade de equipamentos e soluções para o combate à covid-19 no Brasil", anunciou a companhia, em comunicado.

A empresa acrescentou que, além de ventiladores, está ainda a trabalhar no desenvolvimento de "válvulas de controlo e sensores de fluxo" para respiradores artificiais.