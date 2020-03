Covid-19

O vice-Presidente do Brasil anunciou que o Governo pretende instalar 12 postos avançados ao longo da fronteira do país com outros países sul-americanos, para impedir a entrada de infetados pelo novo coronavírus em território brasileiro.

"Essa monitorização é para procurar e impedir a entrada de pessoas que venham dos nossos países vizinhos fronteiriços, já com essa enfermidade", disse Hamilton Mourão, no final de uma reunião do Conselho Nacional da Amazónia Legal na terça-feira.

O Governo tenciona instalar um posto no estado do Amapá, três ao longo do Amazonas, três em Roraima, três no Acre e dois em Rondônia.