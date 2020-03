Covid-19

O Presidente da República anunciou que será hoje reforçado o equipamento médico e de proteção disponível no Hospital de Ovar, nomeadamente através do envio imediato de mil zaragatoas pelo Ministério da Saúde.

A informação de Marcelo Rebelo de Sousa foi disponibilizada por videoconferência numa reunião com o presidente da autarquia, Salvador Malheiro, e com alguns dos profissionais de saúde que se voluntariaram para acompanhar a população infetada com covid-19 no concelho, há uma semana sob estado de calamidade pública, sujeito a cerco sanitário, a controlo de fronteiras e ao encerramento de toda a atividade não essencial.

O chefe de Estado abordou as necessidades atuais do Hospital de Ovar, que pediu ao Governo mais profissionais de saúde, medicamentos essencias e "expressamente mil zaragatoas".