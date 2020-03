Covid-19

O ministro dos Negócios Estrangeiros timorense disse hoje que o Governo quer obter, através de compra e de apoios bilaterais, mais de uma centena de ventiladores para responder à pandemia da covid-19 no país.

"Estamos em coordenação com os países vizinhos e outros parceiros, para obter equipamento e para comprar outro", afirmou Dionísio Babo, no debate da declaração do estado de emergência no Parlamento Nacional.

"O mais importante é a questão dos ventiladores. Estamos a ver se conseguimos, tanto com o apoio dos nossos parceiros, quer por aquisição, contar com mais de 100 ventiladores que são importantes para lidar com a doença", indicou.