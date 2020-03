Actualidade

A bolsa de Tóquio caiu hoje no fecho, com o principal índice, o Nikkei, a perder 4,51% para 18.664,60 pontos, devido ao impacto na economia do isolamento da população de Tóquio, em resposta à covid-19.

O segundo indicador, o Topix, terminou a sessão a recuar 1,78%, para 1.399,32 pontos.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.