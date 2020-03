Covid-19

As medidas excecionais para o cinema e audiovisual vão estender-se também a quem está a escrever e a desenvolver novos projetos e aos que organizam festivais de cinema que sejam cancelados por causa do estado de emergência.

Estas são duas das novas "medidas excecionais" divulgadas na quarta-feira pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), a aplicar no setor, "por um período transitório", por causa da pandemia da doença Covid-19, que paralisou grande parte da atividade cultural no país.

O ICA já tinha anunciado na semana passada que iria flexibilizar alguns procedimentos dos concursos de apoio financeiro, mas são acrescentadas agora outras medidas, que têm ainda de ser publicadas em Diário da República.