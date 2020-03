Covid-19

Protagonistas das artes e das letras subscrevem hoje um "Manifesto em Defesa de um Presente com Futuro" na Cultura, que dirigem ao Governo, entre outras entidades públicas e privadas, no contexto da paralisação resultante do combate à covid-19.

"Vimos solicitar ao Governo, às regiões autónomas, aos municípios, aos bancos, às empresas, às fundações, que assumam iniciativas para que Portugal e o seu sistema cultural não se diminuam de forma drástica. (...) Queremos e precisamos de construir Portugal para lá do medo", lê-se no Manifesto subscrito por três dezenas de criadores, que surge na edição de hoje do jornal Público.

A contratação de agentes culturais, a constituição de fundos para aquisição de obras, segurar salários e criar linhas de apoio a projetos culturais estão entre as quase duas dezenas de iniciativas propostas pelos subscritores do manifesto.