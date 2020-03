Covid-19

Nasceu hoje no hospital de São João, no Porto, o segundo bebé filho de uma mulher infetada com o vírus da covid-19, disse à Lusa fonte oficial daquela unidade hospitalar.

O menino nasceu de cesariana, esta madrugada, e tanto a mãe como o filho "estão bem", acrescentou a mesma fonte do Centro Hospitalar e Universitário São João (CHUSJ).

O bebé - o segundo de uma mãe infetada com o novo coronavírus a nascer no Hospital de São João, no espaço de quase uma semana -, vai agora realizar um teste para se apurar se está infetado.