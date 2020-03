Covid-19

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, afirmou que o seu Governo tinha um plano de contingência que poderia evitar a entrada do novo coronavírus no país, caso não houvesse o golpe de Estado que o afastou do poder.

Em mensagem dirigida aos guineenses e divulgada nas redes sociais, Aristides Gomes, que tem estado em lugar incerto nas últimas semanas, defendeu que "o golpe de Estado fez colapsar os dispositivos previamente montados" pelo seu Governo, para alerta e prevenção à covid-19.

O chefe do Governo disse registar "com muita preocupação" o facto de terem sido anunciados dois casos de infeção por novo coronavírus na Guiné-Bissau, situação que "tende a piorar", porque, considerou, as novas autoridades não têm "um plano orientador" nem medidas preventivas e reativas para a população.