Covid-19

A presidente da Comissão Europeia foi hoje muito crítica do comportamento inicial de muitos Estados-membros na resposta à pandemia de covid-19, lamentando que Bruxelas tenha necessitado de intervir para garantir a solidariedade, face a comportamentos egoístas "sem sentido".

Numa intervenção no Parlamento Europeu - num hemiciclo praticamente vazio, dado a grande maioria dos eurodeputados seguirem a sessão plenária de hoje remotamente desde os seus Estados-membros -, Ursula von der Leyen não poupou críticas à reação inicial de muitos países face à chegada da pandemia ao solo europeu e advertiu que os cidadãos e a própria História estão a "observar" o comportamento dos líderes, que a seguir terão de decidir que União querem, no pós-pandemia.

Von der Leyen começou por lembrar a forma súbita "como a vida mudou", apontando que, "num abrir e fechar de olhos, um vírus que surge no outro lado do mundo torna-se uma pandemia mortífera com consequências trágicas, também na Europa".