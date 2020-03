Covid-19

As autoridades do Iraque decidiram prolongar o confinamento total de duas semanas depois de terem sido anunciadas 29 mortes devido à covid-19, num país que regista 350 casos da doença e enfrenta grandes debilidades no setor da saúde.

Os estabelecimentos de ensino estão encerrados, assim como os aeroportos.

O Iraque que mantém bloqueadas as fronteiras com o Irão, onde a pandemia de Covid-19 já vez mais de duas mil mortes.