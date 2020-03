Covid-19

O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) alargou o prazo de pagamento das propinas por um período de dois meses, uma medida que visa garantir condições aos estudantes de prosseguir os seus estudos, foi hoje anunciado.

"Com esta medida, os alunos da instituição [IPCB] poderão pagar a prestação da propina, prevista para março, apenas no mês de maio e assim sucessivamente, relativamente às restantes prestações", explica, em comunicado, o presidente do IPCB, António Fernandes.

Esta decisão abrange todos os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), licenciaturas e mestrados, e insere-se no esforço coletivo que o IPCB está a fazer, implementando diferentes ações, como a substituição de aulas e atividades presenciais por meios alternativos de ensino a distância e a realização de teletrabalho, entre outras.