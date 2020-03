Covid-19

O ministério do Interior da Guiné-Bissau impôs hoje uma série de medidas de confinamento social, traduzidas na limitação de circulação de pessoas e veículos na via pública como forma de evitar a propagação do novo coronavirus.

As medidas constam de uma circular de Botche Candé, ministro do Interior do Governo liderado por Nuno Nabian, primeiro-ministro investido por Umaro Sissoco Embaló, autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau.

No documento, a que a Lusa teve acesso, dá-se conta de que "são tomadas medidas de confinamento social, traduzidas na restrição de liberdade de circulação de pessoas nas vias públicas, fora do período compreendido entre as 07:00 e as 11:00 da manhã".