Actualidade

A Igreja da Misericórdia de Coruche (Santarém), fundada em 1580, foi classificada hoje como monumento de interesse público, por se tratar de "um exemplar típico dos templos erguidos pelas misericórdias em todo o país".

A portaria que classifica este monumento, publicada hoje em Diário da República, refere que, a exemplo do que acontece com os templos erguidos pelas misericórdias, esta igreja possui "nave única e contínua com a capela-mor, retábulos triplos, simplicidade formal, Casa do Despacho e sacristia com entrada independente pelo adro, tribunas para mesários e hospício anexo".

Assim, a classificação abrange, além da igreja, a sacristia, a Casa do Despacho, o adro e o património móvel integrado.