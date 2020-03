Covid-19

Os professores do ensino básico ao superior queixam-se da falta de "orientações claras" do Governo, que mantém a incerteza sobre questões como se haverá testes ou se os trabalhos dos alunos feitos em casa devem contar para avaliação, denunciaram os sindicatos.

Os professores do ensino básico e secundário queixam-se da "ausência de orientações claras" do Ministério da Educação, liderado por Tiago Brandão Rodrigues. No mesmo tom, os professores de universidades e institutos politécnicos reclamam "medidas concretas" ao ministro do Ensino Superior e Ciência, Manuel Heitor.

Quem dá voz a estas críticas são os líderes da Federação Nacional de Sindicatos de Professores (Fenprof), Mário Nogueira, e o presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup), Gonçalo Leite Velho.