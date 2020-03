Iémen

As partes em conflito no Iémen dizem apoiar o apelo da ONU para um cessar-fogo geral face à propagação mundial do novo coronavírus, quando o país já enfrenta a mais grave crise humanitária do mundo.

A guerra no Iémen opõe há mais de cinco anos os rebeldes Huthis apoiados pelo Irão às forças leais ao governo reconhecido pela comunidade internacional, que conta com a ajuda de uma coligação militar internacional dirigida pela Arábia Saudita.

"A situação política, económica e sanitária no Iémen exige que a violência seja suspensa e que nos juntemos aos esforços internacionais e humanitários para preservar a vida dos cidadãos", declarou o governo iemenita num comunicado, saudando o apelo da ONU.