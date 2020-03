Covid-19

Os preços médios da gasolina simples em Portugal caíram 1,6% e os do gasóleo simples recuaram 3,7%, em fevereiro face a janeiro, devido ao impacto da pandemia de covid-19 na economia global, divulgou hoje a ERSE.

Segundo o boletim mensal do mercado de combustíveis da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), "os preços médios de venda ao público dos combustíveis em Portugal sofreram uma redução, sobretudo devido ao impacto da pandemia de covid-19 na economia global, refletindo-se numa redução de preço das 'commodities'".

De acordo com o regulador, "no início do ano 2020 o preço médio de venda ao público (PVP) da gasolina simples 95 aumentou cerca de 3% face a dezembro de 2019", mas "o mês de fevereiro terminou como PVP a descer cerca de 1,6% face ao mês anterior", de 1,569 euros por litro para 1,544 euros/litro.