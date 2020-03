Covid-19

Medicamentos que contêm cloroquina e hidroxicloroquina, substâncias que estão a ser testadas no tratamento do novo coronavírus estão praticamente esgotados em várias farmácias de São Paulo, a maior cidade do Brasil.

Em pelo menos dez farmácias da região central da cidade estão esgotados estes medicamentos, que são usados regularmente no tratamento de malária e doenças autoimunes como lúpus e artrite reumatoide.

Hidroxicloroquina é um metabólico derivado da cloroquina. Ambas as substâncias são prescritas para os mesmos problemas de saúde.