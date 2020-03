Covid-19

O Governo de Macau disse hoje que a economia do território vai melhorar quando a China conseguir estabilizar o surto da covid-19, mas que a curto prazo o objetivo é garantir os postos de trabalho da população.

"Depois de a situação da China melhorar (...) a economia do território vai melhorar", o disse o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, durante a apresentação da alteração à Lei do Orçamento de 2020, na Assembleia Legislativa de Macau.

Agora, a primeira fase é prevenir o surto, mas ao mesmo tempo o objetivo tem de passar pelo reforço da procura interna e o consumo interno, no território com uma economia local altamente dependente da indústria do jogo e do turismo, na sua esmagadora maioria proveniente da China continental.