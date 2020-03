Covid-19

O Conselho de governadores do Banco Central Europeu (BCE) deu hoje "as boas-vindas" às medidas que já foram tomadas pelos governos "para assegurar recursos suficientes ao setor da saúde e para dar apoio às empresas e setores atingidos".

No boletim económico, hoje publicado, o BCE adianta que as medidas como as garantias de crédito são necessárias para complementar e reforçar as medidas de política monetária aprovadas pelo Conselho de Governadores.

O BCE considera que "a pandemia de coronavírus representa uma emergência de saúde pública coletiva que teve poucos precedentes na história".