Covid-19

A Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) estimou hoje perdas superiores a 70 mil milhões de euros nas receitas com passageiros para as companhias aéreas europeias em 2020, que são das mais afetadas do mundo pela pandemia de covid-19.

"Estimamos uma perda nas receitas com passageiros de 76 mil milhões de dólares [pouco mais de 70 mil milhões de euros] este ano para as companhias aéreas na Europa", declarou hoje o vice-presidente regional para a Europa da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA, na sigla em inglês), Rafael Schvartzman.

Em declarações aos jornalistas numa teleconferência sobre o impacto económico da pandemia para o setor aeronáutico europeu, o responsável indicou que nesta que é "uma crise sem precedentes para o setor" há transportadoras aéreas europeias "que só terão dinheiro disponível para uma suspensão [das suas operações] por dois meses".