Covid-19

Os passageiros que aterrem nos Açores vão ter que cumprir confinamento obrigatório, por 14 dias, em unidades hoteleiras, anunciou hoje o Governo dos Açores, como medida de contenção da pandemia da covid-19.

Segundo uma nota de imprensa do executivo açoriano, o Governo dos Açores, "em articulação prévia" com o representante da República para os Açores, determinou que "todos os passageiros que aterrem na região cumpram, a partir de hoje, confinamento obrigatório, por 14 dias, em unidade hoteleira, reforçando deste modo as medidas de contenção da pandemia de covid-19".

O confinamento obrigatório "dos passageiros e das respetivas bagagens", que surge na sequência de recomendações da Autoridade de Saúde Regional, "será realizado em unidades hoteleiras determinadas para este efeito nas ilhas de desembarque, São Miguel ou Terceira, independentemente da residência dos indivíduos".