Covid-19

(CORREÇÃO NO 2.º PARÁGRAFO) Lisboa, 26 mar 2020 (Lusa) - Portugal regista hoje 60 mortes associadas à covid-19, mais 17 do que na quarta-feira, e 3.544 casos de infeção, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde

O relatório da situação epidemiológica em Portugal, com dados atualizados até às 24:00 de quarta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (28), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (18), da região Centro (13) e do Algarve (1). Relativamente a quarta-feira em que se registaram 43 mortes, hoje observou-se um aumento de 39,5%. (CORRIGE DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE MORTES POR REGIÕES, ELIMINANDO A REFERÊNCIA AOS AÇORES E À MADEIRA)

De acordo com os mesmos dados, há 3.544 confirmados, mais 549 (um aumento de 18,3%) relativamente a quarta-feira.