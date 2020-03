Covid-19

O Rei de Espanha, com máscara e luvas como medida de prevenção, visitou hoje o hospital de emergência instalado no recinto de feiras Ifema, em Madrid, para conhecer a situação dos doentes com o novo coronavírus.

Durante mais de uma hora, e acompanhado dos ministros da Saúde, Salvador Illa, e da Defesa, Margarita Robles, Felipe VI percorreu parte das instalações de saúde, embora não tenha entrado na zona onde os infetados estão internados.

A visita, que não tinha sido anunciada, decorreu com as precauções definidas pelas autoridades de saúde, informaram fontes da Casa Real.