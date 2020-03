Moçambique/Ataques

Um alegado militante 'jihadista' justificou os ataques de grupos armados no norte de Moçambique com o objetivo de impor uma lei islâmica na região, de acordo com um vídeo distribuído hoje na Internet.

É a primeira mensagem divulgada por autores dos ataques que ocorrem há dois anos e meio na província de Cabo Delgado, gravada numa das povoações que invadiram.

O homem de uniforme militar e cara tapada faz um apelo à luta sob a bandeira do grupo extremista Estado Islâmico.