Covid-19

A Companhia Nacional de Bailado (CNB) vai apresentar um conjunto de iniciativas 'online', intitulada #FicarEmCasaNaNossaCompanhia, entre as quais a partilha com o público do modo como os bailarinos se estão a adaptar à realidade de confinamento, foi hoje anunciado.

Através do Facebook e do Instagram da CNB, será possível acompanhar o dia-a-dia de cada um dos bailarinos e, em muitos casos, o público pode mesmo tentar seguir alguns exercícios através dos vídeos.

Os mais pequenos irão ter disponíveis as ilustrações criadas para o espetáculo "Planeta Dança", para que possam não só descobrir a história da dança, como criar momentos para pintar e colorir em conjunto, lê-se num comunicado da CNB, hoje divulgado.