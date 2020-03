Covid-19

A taxa de desemprego deverá subir acima dos 10% em 2020, na sequência da pandemia de covid-19, de acordo com os cenários base e adverso projetados pelo Boletim Económico do Banco de Portugal, hoje divulgado.

No cenário base, as projeções do Banco de Portugal (BdP) apontam para uma taxa de desemprego de 10,1% em 2020, com uma descida progressiva para 9,5% em 2021 e 8,0% em 2022.

"A contração da atividade económica em 2020 tem reflexo numa destruição de postos de trabalho, projetando-se uma redução do emprego de 3,5% (após um crescimento de 0,8% em 2019)", de acordo com o cenário base do BdP.