Covid-19

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, considerou as atividades religiosas e das casas de apostas como serviços essenciais, apesar do combate à pandemia da covid-19, num decreto publicado hoje.

Agora estes serviços podem ser oferecidos e passam a estar fora da quarentena decretada em alguns estados e cidades do Brasil devido à covid-19, embora o decreto tenha uma pequena ressalva indicando que o funcionamento destes estabelecimentos deverá obedecer as determinações do Ministério da Saúde.

O funcionamento de atividades religiosas vinha sendo limitado pelas medidas de combate ao novo coronavírus no Brasil para evitar aglomerações e reduzir a possibilidade de contágio.