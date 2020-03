Covid-19

O Diretor Nacional de Saúde de Cabo Verde, Artur Correia, garantiu hoje que o país não registou qualquer caso de transmissão local do novo coronavírus até ao momento e que todos os quatro casos confirmados da covid-19 no arquipélago "foram importados".

"Cabo Verde ainda não tem, até ao momento, nenhum caso de transmissão local. Continuamos com os casos [da covid-19] que foram anunciados, são casos importados todos até ao momento", explicou, na habitual conferência de imprensa diária das autoridades de saúde de balanço sobre a progressão da covid-19.

Acrescentou que até ao momento foram feitos, no país, 23 testes para despistar a doença, a casos suspeitos ou em seguimento (com sintomas), com idades de 19 a 62 anos. Deste total, três foram confirmados, todos turistas estrangeiros, na ilha da Boa Vista, um dos quais, um inglês de 62 anos, acabou por morrer na segunda-feira.