Covid-19

O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, anunciou hoje que vai reunir na sexta-feira o Conselho da República, depois de o primeiro-ministro ter defendido a declaração imediata de situação de emergência, para combater a pandemia de covid-19.

Numa nota enviada esta tarde à comunicação social, o chefe de Estado de Cabo Verde refere que já hoje vai ouvir os líderes dos partidos políticos com assento parlamentar e depois os líderes das confissões religiosas.

"As reuniões destinam-se a avaliar o impacto das medidas que vêm sendo anunciadas, na sociedade cabo-verdiana, assim como o seu alcance, eficácia e conformidade com o quadro do normal funcionamento dos princípios do regime democrático no país", explica o comunicado.