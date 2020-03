Covid-19

Os sem-abrigo de Coimbra estão a ser encaminhados para instituições de acolhimento, através da Segurança Social, e monitorizados diariamente em relação à covid-19, disse hoje o vereador da Câmara com o pelouro da Ação Social, Jorge Alves.

O Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) de Coimbra mantém no terreno as suas equipas, reforçadas por mais uma, agora criada pela autarquia, particularmente empenhadas em sensibilizar as pessoas sem-abrigo para a doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e meios de evitar o contágio, disse hoje à agência Lusa Jorge Alves.

O NPISA envolve 17 entidades, desde instituições particulares de solidariedade social a hospitais e outros serviços de saúde ou o Instituto do Emprego, abrangendo as mais diversas áreas.