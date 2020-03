Covid-19

A Bosch/Braga vai fechar a partir de segunda-feira e por um período de 15 dias, que contará como "férias" para os mais de 3.500 trabalhadores, disse hoje fonte oficial da empresa à Lusa.

Segundo o responsável pela comunicação da Bosch, Abílio Diz, o encerramento prende-se, essencialmente, com a "paragem" do mercado, decorrente da pandemia do novo coronavírus.

"O mercado está parado e o objetivo é tentar minimizar os efeitos dessa paragem, para garantir a estabilidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho", referiu.