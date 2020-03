Covid-19

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) apelou hoje ao uso de financiamento europeu conjunto, cujos recursos devem ser direcionados "sem demora" às famílias e empresas, no âmbito das medidas económicas de resposta à pandemia da covid-19.

O Conselho das Finanças Públicas apela à utilização de financiamento europeu conjunto ('joint European financing pool'), pode ler-se num comunicado hoje divulgado pelo CFP, que apela ainda à utilização desses recursos financeiros "na medida do possível (e sem demora) para as famílias e para as empresas carenciadas".

Para a instituição presidida por Nazaré da Costa Cabral, o esforço concertado a nível europeu "deverá ainda congregar todos os instrumentos disponíveis, de forma a evitar o surgimento de uma crise financeira e de dívida soberana que amplie ainda mais os já elevados custos sociais para a população da UE [União Europeia].