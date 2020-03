Covid-19

A médica pediatra guineense Fatumata Diallo alertou hoje que tem sido contactada por pessoas "que pensam erradamente" que a cloroquina pode ser usada para evitar contrair o novo coronavirus.

"Não podemos pensar em usar a cloroquina como profilaxia, pois ela não pode impedir ninguém de apanhar o coronavírus", observou a medica, que trabalha nos serviços da pediatria do centro maternoinfantil, em Bissau.

Medica formada no Brasil, Fatumata Diallo afirmou à Lusa que tem sido constantemente contactada, nos últimos três dias, por guineenses, no país e no estrangeiro, com perguntas sobre se podem tomar a cloroquina, um medicamento para tratameto de doenças como a malária, como elemento de profilaxia para a covid-19.