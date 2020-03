Covid-19

O PSD/ Porto propôs que a câmara aprove um conjunto de apoios aos cidadãos e empresas, entre as quais a isenção de rendas, taxas e licenças e a criação de um Fundo de Emergência Municipal para apoio às instituições da cidade.

Em comunicado, os sociais-democratas salientam que, neste momento, há muitas empresas no Município do Porto com fortes quebras na atividade, ou mesmo sem qualquer atividade, que enfrentam muitas dificuldades para honrar os seus compromissos.

Há também muitos cidadãos do Porto, acrescenta o partido, que estão a sofrer cortes significativos no seu rendimento, seja porque desenvolvem por conta própria atividades afetadas, seja porque as empresas onde trabalhavam os dispensaram, em regime de lay-off ou mesmo pela cessação do contrato de trabalho.