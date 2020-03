Covid-19

A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai suspender o pagamento das rendas até junho aos residentes das 209 habitações sociais do município, no âmbito das medidas de contenção à pandemia covid-19, anunciou hoje a autarquia.

Fonte da câmara açoriana avançou à agência Lusa que será permitido aos residentes do parque habitacional do município não pagarem a renda até junho, sendo que o valor da renda terá de ser regularizado nos meses seguintes - de julho a dezembro - com o pagamento em seis prestações mensais.

O parque habitacional de Ponta Delgada é composto por 209 habitações sociais, atribuídas a famílias carenciadas através de um contrato de arrendamento entre o município e os residentes onde é estabelecido uma renda mensal a um "valor simbólico", destacou a mesma fonte.