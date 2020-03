Covid-19

O PCP questionou hoje o Governo sobre as medidas que vai adotar para que o "abastecimento alimentar do país seja garantido" e a "sustentabilidade do setor agrícola nacional" durante a crise causada pela pandemia de covid-19.

A bancada comunista quer ainda saber os apoios que o executivo pretende tomar para "apoiar os pequenos e médios agricultores e produtores", numa pergunta ao Ministério da Agricultura, enviada através da Assembleia da República.

Para os comunistas, "a segurança e capacidade de abastecimento alimentar podem estar ameaçadas" pela atual pandemia, no país e no mundo, pelo que é necessário "assegurar maior capacidade de produzir" o que Portugal "necessita para a sua alimentação".