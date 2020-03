Actualidade

Seis disc-jockeys da Rádio Universidade de Coimbra (RUC) participam no festival Chez RUC, que decorre no próximo fim de semana, dias 28 e 29 de março, com transmissão pela internet, para alertar para a pandemia de covid-19.

Segundo a RUC trata-se de um "plano de contingência" particular da rádio, "dirigido a todos os que se encontram em isolamento social" e que "leva os habituais locutores para lá do éter".

Entre as 16:00 e as 19:00, no Instagram da RUC vão estar, em direto de casa, "sempre a cumprir as regras de segurança", Monsieur Royal, Shocking Shaking Dj Set e Kalundu, no sábado, e Nuno Brás (Orphic.), Espaço Zion e Diogo Almeida e Silva (Fizika Mente), no domingo.