O Banco Central do Brasil reduziu a sua estimativa sobre o crescimento da economia do país este ano de 2,2% para zero, antecipando os impactos negativos causados pelo novo coronavírus.

A nova projeção da autoridade monetária brasileira foi publicada no "Relatório Trimestral para a Inflação" e está alinhada com os dados da equipa económica do Governo, que na semana passada reduziu as suas expectativas sobre crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país de 2,1% para 0,02%.

"O efeito contracionista da atual pandemia ensejou revisão da projeção de crescimento do PIB em 2020. Embora haja elevado grau de incerteza nessa projeção, ela foi revisada de 2,2%, publicada no Relatório de Inflação em dezembro, para estabilidade", lê-se no documento.