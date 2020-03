Covid-19

O Sindicatos dos Enfermeiros Portugueses (SEP) defendeu hoje ser "extremamente insuficiente" o número de profissionais que os hospitais se propõem contratar para fazer face à pandemia de covid-19 e exigiu que sejam feitos contratos sem termo.

De acordo com o sindicato é também "extremamente reduzido" o número de enfermeiros que aceitam ocupar postos de trabalho na atual situação epidemiológica, com "a conhecida ausência de condições seguras de prestação de cuidados e com as condições contratuais propostas (contrato a termo de quatro meses".

O SEP considerou, em comunicado, que os contratos por quatro meses autorizados pela tutela se revelaram "um obstáculo".