Covid-19

O Instituto Vasco da Gama, o Centro de Negócios, antigas escolas primárias e espaços desportivos estão preparados para funcionar como centros de apoio operacional e logístico na resposta de socorro a uma eventual situação de emergência no concelho de Ansião.

O Município de Ansião, no distrito de Leiria, anuncia, numa nota de imprensa, que "garantirá todo o apoio logístico necessário, contando com o envolvimento de todos os setores municipais e de cidadãos que demonstraram disponibilidade para prestar apoio voluntário, fundamental para reforçar a prontidão na resposta à comunidade e aos meios envolvidos".

A medida de criar condições no Instituto Vasco da Gama, no Centro de Negócios, em antigas escolas primárias e em espaços desportivos para dar resposta a situações de emergência surgiu no âmbito do plano de operações municipal relativo à pandemia do novo coronavírus.