Covid-19

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) anunciou hoje "medidas excecionais de apoio aos associados", que vão do reforço do subsídio de emergência à possível disponibilização de uma maior margem, no pagamento antecipado de direitos, a autores e editores musicais.

Em comunicado divulgado hoje, a SPA afirma que, "atendendo à situação excecional criada pela pandemia" da Covid-19, que levou à paralisação do setor, a direção da cooperativa decidiu, por unanimidade, tomar "medidas excecionais" que acrescem aos apoios que "já habitualmente pratica", como o subsídio estatutário e o subsídio de emergência.

As medidas traduzem-se na possibilidade de aumento para o dobro dos adiantamentos de direitos previstos, a pagar a criadores intelectuais (autores) e a editores musicais, e o reforço do valor disponível do subsídio de emergência, em cem mil euros.