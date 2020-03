Covid-19

O lar Geriabranca em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, onde morreu uma idosa infetada com o novo coronavírus, tem mais cinco idosos e 13 funcionários que testaram positivo para a covid-19.

"Temos a confirmação de seis utentes infetados, sendo que um deles já morreu. Dois estão internados no hospital e os restantes três estão no lar, isolados dos outros utentes", disse à Lusa a diretora técnica do lar, Lurdes Reis.

Além destes idosos, a responsável disse que os 13 funcionários que se encontravam no exterior quando a situação foi detetada já fizeram o teste, tendo obtido um resultado positivo.