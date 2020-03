Covid-19

O presidente da Câmara de Vila Real disse que está a ser preparada uma "operação logística complicada" que envolve 50 bombeiros, 22 viaturas e um autocarro para a retirada dos 57 idosos que permanecem no lar.

"Aguardamos a qualquer momento os resultados dos 75 testes à covid-19 feitos na quarta-feira e em função desses resultados desencadearemos uma operação para transportes os utentes para o Porto ou Braga", afirmou Rui Santos após uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil.

Depois de 13 utentes e sete funcionários terem dado positivo para covid-19, procedeu-se à retirada dos idosos do lar, encontrando-se 11 no hospital militar do Porto e dois no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).