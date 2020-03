Covid-19

A Câmara de Viseu anunciou hoje que vai lançar um pacote especial de medidas de apoio a famílias, empresas e instituições, que visa minimizar os impactos provocados pela epidemia da covid-19.

"Em momentos de dificuldades especialmente severas como aquele que atravessamos, com impactos relevantes na economia, no emprego e na coesão social, justifica-se a adoção de medidas excecionais", justifica a autarquia, em comunicado.

Estas medidas destinam-se a "apoiar as famílias carenciadas ou com diminuição de rendimentos, empresas ou profissionais liberais que, tendo encerrado ou diminuído as suas atividades, terão dificuldades em cumprir compromissos e retomar a seu normal funcionamento, assim como o tecido institucional local, designadamente social, cultural, educativo e desportivo", explica.